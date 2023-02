Schon elfter Abgang aus Gemeinderat

Mannheim. Im Mannheimer Gemeinderat gibt es in dieser Wahlperiode schon jetzt mehr vorzeitige Abschiede als jemals zuvor. An diesem Dienstag scheidet bereits als elftes Mitglied Grünen-Stadtrat Deniz Gedik aus, der für seine Promotion nach Jena zieht. Für ihn rückt sein Parteifreund Patric Liebscher nach, langjähriger Bezirksbeirat auf dem Lindenhof. In der vergangenen Wahlperiode verließen sieben Mitglieder das Gremium vor dem regulären Ende, in den fünf Jahren davor waren es lediglich zwei.

Die Gründe für die Wechsel sind individuell ganz unterschiedlich. Gleichwohl nennt Oberbürgermeister Peter Kurz, der im Sommer nach 16 Jahren aus dem Amt scheidet, auf Anfrage auch einige allgemeine Ursachen. „Der Gemeinderat ist heute vielfältiger zusammengesetzt, weil die Lebensentwürfe heute vielfältiger sind, und in der Arbeitswelt wird eine höhere Mobilität erwartet“, so der Sozialdemokrat. „Wenn dann das Mandat nicht mehr mit der persönlichen Lebenssituation übereinstimmt, muss es oft aufgegeben werden.“ Zum anderen seien auch die Belastungen in lokalpolitischen Ehrenämtern stark gestiegen, gibt das Stadtoberhaupt zu bedenken.