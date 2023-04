Schon 130 000 Besucher

Mannheim. Die Mannheimer Bundesgartenschau ist „sehr erfolgreich gestartet“. Diese Bilanz hat ihr Geschäftsführer Michael Schnellbach nach den ersten zwölf Tagen der bis 8. Oktober dauernden Großveranstaltung gezogen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bisher wurden 130 000 Besucher gezählt – gleichermaßen auf beiden Ausstellungsgeländen, dem Luisenpark und dem Spinelli-Areal. 72 500 Dauerkarten, 165 000 Tagestickets und 6500 Zwei-Tages-Tickets sind verkauft, 1400 Gruppenführungen reserviert sowie die Kurse für Schulklassen und Kindergärten des Bildungsprogramms „Campus“ ausgebucht. Dabei reise „ein Großteil“ der Gäste mit dem Öffentlichen Personennahverkehr oder per Fahrrad an, so Schnellbachs Beobachtung. Das alles mache ihn „mehr als zufrieden“.

Mit größerem Andrang von auswärtigen Gästen rechne er, so wie üblich bei Gartenschauen, ab den Pfingstferien. Er wisse, dass noch „die eine oder andere Hausaufgabe“ anstehe, etwa im Bereich Beschilderung, der Wegweiser, bei der Barrierefreiheit oder Ausschilderung von Toiletten. Das werde spätestens Anfang nächster Woche erledigt.