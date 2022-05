Scholz verteidigt Ukraine-Kurs

Berlin/Brüssel/Washington/Mannheim. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat vor allem Menschen mit geringem Einkommen zugesichert, den Preisanstieg im Zuge des Ukraine-Kriegs abzufedern. „Wir lassen niemanden allein“, versprach er am Donnerstag in seiner Regierungserklärung im Bundestag. Die umstrittenen Waffenlieferungen an die Ukraine verteidigte er: „Einem brutal angegriffenen Land bei der Verteidigung zu helfen, darin liegt keine Eskalation. Sondern ein Beitrag dazu, den Angriff abzuwehren und damit schnellstmöglich die Gewalt zu beenden.“

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte seine Landsleute in der Nacht zum Donnerstag auf einen noch monatelang andauernden Krieg eingestellt. Scholz sagte der Ukraine weitere Unterstützung mit militärischer Ausrüstung und beim Wiederaufbau des Landes nach dem Krieg zu, trat in Sachen EU-Beitritt des von Russland angegriffenen Lands aber auf die Bremse. An den russischen Präsidenten Wladimir Putin richtete er die Botschaft, dass die Ukraine sich die Bedingungen für ein Ende des Krieges nicht vorschreiben lassen werde: „Einen Diktatfrieden wird es nicht geben.“

Oppositionsführer Friedrich Merz warf Scholz eine Verschleppung der Waffenlieferungen vor und forderte ihn zur Entlassung seiner Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) auf. Lambrecht sei seit Wochen „mehr mit Selbstverteidigung als mit Verteidigungspolitik beschäftigt“, sagte der CDU-Chef mit Blick auf den umstrittenen Mitflug von Lambrechts Sohn in einem Bundeswehr-Hubschrauber. „Trennen Sie sich von dieser Ministerin so schnell wie möglich.“

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Während ihres Besuchs bei US-Präsident Joe Biden in Washington bezeichnete die schwedische Ministerpräsidentin Magdalena Andersson den angestrebten Nato-Beitritt ihres Landes als einen „Wendepunkt“. Schweden habe sich mit dem Antrag für einen „neuen Weg“ entschieden. Gerade sei Schweden im Gespräch mit allen Nato-Mitgliedern, einschließlich der Türkei, um ausstehende Fragen zu klären. Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg zeigte sich trotz des einstweiligen Vetos der Türkei von einer raschen Aufnahme Schwedens und Finnlands in das Militärbündnis überzeugt. „Ich bin zuversichtlich, dass wir zu einer schnellen Entscheidung kommen, Finnland und Schweden in der Nato-Familie willkommen zu heißen“, sagte er in Kopenhagen.

In Mannheim kritisierten nahezu alle Gemeinderatsfraktionen die Pläne der Stadträte Chris Rihm und Markus Sprengler, privat nach Czernowitz zu reisen. Die Grünen-Politiker hatten angekündigt, Mannheims neue Partnerstadt zu besuchen, um ihre Solidarität auszudrücken. Der Ältestenrat des Gemeinderats hatte eine offizielle Delegationsreise der Stadt abgelehnt und auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Rihm und Sprengler kündigten nun an, nicht als Duo, sondern in einer Gruppe mit Mannheimerinnen und Mannheimern zu reisen. dpa/seko