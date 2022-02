Scholz stoppt Nord Stream 2

Berlin/Washington/Mannheim. Die USA haben wegen der Eskalation im Ukraine-Konflikt neue Sanktionen gegen Russland angekündigt. Die Strafmaßnahmen werden sich gegen zwei Banken, den Handel mit russischen Staatsanleihen und gegen Unterstützer des russischen Präsidenten Wladimir Putin und deren Familien richten, kündigte US-Präsident Joe Biden am Dienstag an. Er betonte, die USA seien zu noch härteren Gegenmaßnahmen bereit, falls Russland sein Vorgehen gegen die Ukraine vorantreiben sollte.

Die Sanktionen, die US-Banken künftig den Handel mit russischen Staatsanleihen verbieten sollen, würden Moskaus Zugang zu den westlichen Kapitalmärkten abschneiden, betonte Biden. Er kündigte zudem weitere militärische Hilfe und Truppenverlegungen an. „Ich habe zusätzliche Bewegungen von US-Streitkräften und -Geräten genehmigt, die bereits in Europa stationiert sind.“ Er rechnet weiter mit einem Angriff Russlands. „Wir glauben nach wie vor, dass Russland bereit ist, deutlich weiterzugehen und einen massiven Militärschlag gegen die Ukraine zu starten.“

EU-Sanktionen ab Mittwoch

Auch die Europäische Union brachte am Dienstag ein Verbot des Handels mit russischen Staatsanleihen auf den Weg. Zudem sollen mehrere Hundert Personen und Unternehmen auf die EU-Sanktionsliste kommen. Die neuen Sanktionen sollen nach Angaben des derzeitigen EU-Ratsvorsitzes bereits am Mittwoch in Kraft treten. Die noch notwendigen technischen und rechtlichen Überprüfungen würden über Nacht erfolgen, teilte die französische Präsidentschaft am Dienstagabend mit. Großbritannien verhängte Sanktionen gegen fünf russische Banken und drei russische Oligarchen. Die Bundesregierung wiederum legte die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 vorerst auf Eis.

Scholz verurteilte in Berlin erneut die Entscheidung Putins. Das Genehmigungsverfahren für Nord Stream 2 werde sich nun hinziehen, „wenn ich das mal vorhersagen darf“, sagte er. Die USA begrüßten den Schritt der Bundesregierung, wie Jen Psaki, Sprecherin von Präsident Joe Biden, auf Twitter schrieb: „Wir haben uns im Laufe der Nacht eng mit Deutschland abgestimmt.“ Die Gasversorgung der EU ist nach Einschätzung der EU-Kommission trotz des Konflikts vorerst sicher. Die Gasspeicher seien derzeit zu etwa 30 Prozent gefüllt. Putin will die Gaslieferungen ins Ausland nicht stoppen. „Russland beabsichtigt, die ununterbrochenen Lieferungen dieses Rohstoffs, einschließlich des Flüssiggases, an die Weltmärkte fortzusetzen“, sagte er.

Trotz der Eskalation will die Führung in Moskau am Treffen ihres Außenministers Sergej Lawrow mit seinem US-Kollegen Antony Blinken am Donnerstag in Genf festhalten. Eine Sprecherin des Außenministeriums sagte: „Wir haben sogar in den schlimmsten Momenten immer gesagt, dass wir zum Verhandlungsprozess bereit sind.“

Russland hatte am Montag die sogenannten Volksrepubliken Luhansk und Donezk als unabhängige Staaten anerkannt und dann die Entsendung von Truppen in den umkämpften Osten der Ukraine angeordnet. Das Oberhaus des Parlaments stimmte einem Truppeneinsatz in der Ostukraine zu. Putin scheint damit bereits zum zweiten Mal nach 2014 einen Einmarsch in die Ukraine zu planen. Der Westen wirft ihm vor, damit gegen das Völkerrecht zu verstoßen.

Petro Bokanov, Priester der ukrainisch-orthodoxen Gemeinde in Mannheim, spricht im Interview von einer Bankrotterklärung der Diplomatie. Er fordert Waffenlieferungen an die Ukraine und starke Sanktionen, die Russland wehtun sollen. Moskaus Behauptung, die Sanktionen könnten dem Land nichts anhaben, hält er für Propaganda. dpa/was