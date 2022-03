Scholz drängt Putin zu Kriegsende

Kiew. Mehr als drei Wochen nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine hat Kremlchef Wladimir Putin seine Armee für einen „heldenhaften“ Einsatz gelobt. Alle Pläne würden umgesetzt, sagte Putin am Freitag in einer Rede vor Zehntausenden jubelnden Menschen im Moskauer Luschniki-Stadion. Der Auftritt sorgte aber vor allem für Aufsehen, weil die Übertragung im Staatsfernsehen ohne Angabe von Gründen plötzlich unterbrochen wurde. Stattdessen liefen aufgezeichnete Bilder.

Putin brachte die Rede im Stadion zu Ende, blieb aber auffällig kurz. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow führte technische Probleme als Grund für die Unterbrechung an. Es habe eine Panne auf einem Server gegeben. Anlass für Putins Auftritt war der achte Jahrestag der Einverleibung der Schwarzmeer-Halbinsel Krim am 18. März 2014. Unterdessen liefen die internationalen Bemühungen, eine friedliche Lösung zu finden, wieder mit einer ganzen Reihe von Telefonaten weiter.

In einem Telefonat mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) warf Putin der ukrainischen Armee nach Angaben des Kremls Kriegsverbrechen vor. Beim Beschuss von Wohnvierteln in den Städten Donezk und Makijiwka habe es zahlreiche Todesopfer gegeben. US-Präsident Joe Biden hatte Putin diese Woche persönlich einen „Kriegsverbrecher“ genannt. Die deutsche Vize-Regierungssprecherin Christiane Hoffmann bekräftigte nach dem Telefonat: „Ziel der Bundesregierung ist, dass die russische Führung ihr Verhalten ändert und den Krieg in der Ukraine sofort beendet, ihre Aggression sofort beendet und dann im Weiteren eine Verhandlungslösung gesucht wird.“

Psychotherapie für Geflüchtete

Der Krieg in der Ukraine wirkt sich spürbar auf die regionale Wirtschaft aus. „Mehr als 70 Prozent der Unternehmen sind derzeit direkt oder indirekt vom Krieg oder von den verhängten Sanktionen betroffen“, sagte Axel Nitschke, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar. „Die übrigen Betriebe gehen davon aus, dass sich die Folgen des Krieges auf absehbare Zeit auch auf ihre wirtschaftliche Tätigkeit auswirken werden.“ Zwar mache das Geschäft mit Russland und der Ukraine im Außenhandel nur einen sehr kleinen Teil aus, doch die Verwerfungen seien erheblich. „Rasant steigende Energie- und Rohstoffpreise treffen die Unternehmen hart.“

In Mannheim plant das Zentralinstitut für Seelische Gesundheit (ZI) nach eigenen Angaben eine spezielle Sprechstunde für Geflüchtete in der Jugendherberge, die als Anlaufstelle für die Schutzsuchenden dient. Ein muttersprachlicher Psychotherapeut oder eine Psychotherapeutin soll demnach einen halben oder ganzen Tag vor Ort sein. Die Geflüchteten hätten „schwerwiegende Erfahrungen“ gemacht, sagt Lea Schell, Leiterin der psychosomatischen Station für Traumafolgestörungen bei Erwachsenen im ZI. Das Wichtigste sei, dass man den Menschen einen Raum biete, in dem sie über die schwierigen Erfahrungen sprechen können. „Und dass die Menschen Strategien erlernen, die Folgen zu kontrollieren. Etwa dass sie – wenn lebendige Erinnerungen an die Geschehnisse auftauchen – in der Lage sind, sich selbst zurück ins Hier und Jetzt zu holen.“ Dazu könne eine solche Sprechstunde beitragen. dpa/jung/see