Schokinag will mehr produzieren

Mannheim. Der Schokoladenhersteller Schokinag ist auf Wachstumskurs. Das Unternehmen will die Jahresproduktion am Standort Mannheim von 75 000 auf 100 000 Tonnen erhöhen. Dafür sind nach Angaben des Geschäftsführers Werner Ludwig Investitionen von rund zehn Millionen Euro nötig. Mit dem Geld soll eine neue Schokoladenlinie entstehen, außerdem will das Unternehmen die Produktion modernisieren. Ebenfalls soll das Personal – derzeit 150 feste Kräfte und zehn Leiharbeiter – ausgebaut werden. „Wir sind davon überzeugt, dass wir unsere ehrgeizigen Ziele erfüllen können“, sagte Ludwig.

Der Geschäftsführer sieht die Zukunft des Unternehmens mit diesen Maßnahmen „nachhaltig gesichert“. Ludwig glaubt außerdem, dass mit der Übernahme der Schokinag durch den malaysischen Konzern Guan Chong Berhad Ende 2020 Ruhe eingekehrt ist nach den vielen Besitzerwechseln in der Vergangenheit. „Die sind gekommen, um zu bleiben“, sagte Ludwig mit Blick auf die neuen Eigentümer. was