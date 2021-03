Viernheim. Die Ankündigung von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU), ab Montag, 8. März, könnten sich alle Bürger einmal pro Woche bei Ärzten und Apothekern kostenlos einem Corona-Schnelltest unterziehen, läuft in Viernheim ins Leere. Das hat die Nachfrage dieser Redaktion ergeben. Die Apotheker erklärten, hinter der Ankündigung stehe keinerlei strukturelle Organisation. Man kenne nut diese Ankündigung, habe aber keinerlei Information über die Abläufe. So sei unter anderem noch nicht einmal die Abrechnung geklärt. Außerdem seien die Apotheker und ihre Mitarbeiter nicht gegen das Virus geimpft, was aus allein Gründen des Infektionsschutzes eine Testung verbiete. Die Hausärzte bestätigen das. Sie sehen sich wie die Apotheker nicht in der Lage, die Aufgabe personell zu stemmen. Auch sie seien überhaupt nicht über ein Prozedere informiert. mas