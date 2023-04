Schnatterer bereut nichts

02.04.2023, xdcx, Fussball 3. Liga, 1. FC Saarbrücken - SV Waldhof Mannheim, emspor, bespor, sespor, v.l., Bentley Baxter Bahn (SV Waldhof Mannheim), Marc Schnatterer (SV Waldhof Mannheim) enttaeuscht, enttaeuscht schauend, dissapointed, traurig, frustiert, frust, gefrustet DFL/DFB REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO. Foto © PIX-Sportfotos *** Foto ist honorarpflichtig! *** Auf Anfrage in hoeherer Qualitaet/Aufloesung. Belegexemplar erbeten. Veroeffentlichung ausschliesslich fuer journalistisch-publizistische Zwecke. For editorial use only.

© Michael Ruffler