Schnaken schlüpfen am Rhein

Rhein-Neckar. Spätestens am Wochenende wird man sie spüren: Dann werden Stechmücken am Rhein massenhaft schlüpfen und ausschwirren. Das kündigte der Regionalleiter der Kommunalen Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage (KABS), Mario Ludwig, im Interview mit dieser Redaktion an. „Grob kann man sagen, je weiter man vom Rhein weg wohnt, desto besser. Aber in Speyer, Römerberg und Lingenfeld wird es wohl schon ungemütlich“, erklärte der Biologe.

Die Schnakenbekämpfer konnten seit dem 18. Juli aufgrund des hohen Rheinpegels viele Überschwemmungsgebiete, in denen die Insekten Eier ablegen, nicht betreten. Somit sei auch ein bestimmter Wirkstoff nicht rechtzeitig zum Einsatz gekommen, mit dem die Stechmückenlarven bekämpft werden. „Wir bringen den Wirkstoff mit dem Hubschrauber oder zu Fuß aus, aber nicht auf Verdacht wie mit einer Gießkanne“, so Ludwig. Zuerst würden Mitarbeiter in den überfluteten Gebieten Proben nehmen. Dies sei in der vergangenen Woche nicht möglich gewesen. Ein Lichtblick bleibt: Nach etwa sechs Wochen ist der Spuk laut Ludwig vorbei. her