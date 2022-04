Scharfe Kritik an Ende der Maskenpflicht

Mannheim/Berlin. Bildungsgewerkschaften und der Deutsche Lehrerverband haben das Ende der Maskenpflicht an den meisten Schulen in Deutschland scharf kritisiert. Lehrerverbands-Präsident Heinz-Peter Meidinger nannte den Schritt „völlig verfrüht“. „Bei nach wie vor extrem hohen Inzidenzwerten an den Schulen bedeutet das Ende der Maskenpflicht, den einfachsten Gesundheitsschutz für Beschäftigte, Kinder und Jugendliche sowie deren Eltern zu beenden“, sagte Maike Finnern, Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW). Der Vorsitzende des Verbands Bildung und Erziehung (VBE), Udo Beckmann, sagte, vor dem Hintergrund des weiterhin hohen Infektionsgeschehens unter Kindern und Jugendlichen sei es „unverantwortlich“, dass die Maskenpflicht in den Schulen falle. „Bei der derzeit herrschenden Personalnot können wir es uns nicht leisten, derart wirksame Infektionsschutzmaßnahmen aufzugeben.“

Lange Wartelisten

Nach dem geänderten Infektionsschutzgesetz sind den Ländern ab Sonntag nur noch wenige Schutzvorgaben etwa zu Masken in Kliniken, Pflegeheimen, Bussen und Bahnen sowie Tests etwa in Schulen möglich. Weitergehende Auflagen auch mit Maskenpflichten etwa in Geschäften oder Schulen können sie in regionalen Hotspots verhängen, wenn für diese eine drohende kritische Corona-Lage festgestellt wird.

Unterdessen ist die Zahl der psychisch belasteten Kinder und Jugendlichen auch nach zwei Jahren Corona-Pandemie noch immer sehr hoch. Das Mannheimer Zentralinstitut für Seelische Gesundheit (ZI) meldet lange Wartelisten, nicht alle Betroffenen, die mit Depressionen oder Angstzuständen kämpfen, können deshalb zeitnah behandelt werden. Zwar sei die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der ZI-Ambulanz schon im ersten Corona-Jahr erhöht worden, doch die hohe Zahl an Infektionen unter den Mitarbeitenden erschwere seit einigen Wochen deutlich die Arbeit, sagt Yvonne Grimmer, Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie am Mannheimer ZI.

Angst vor der Zukunft

Die Oberärztin verweist darauf, dass sich die Öffnung von Schulen und Freizeitmöglichkeiten nach der langen Homeschooling-Zeit zwar positiv auf viele junge Menschen ausgewirkt habe: „Ich weiß nicht, was uns erwartet hätte, wenn die Schulen länger geschlossen gewesen wären.“ Trotzdem gebe es noch Kinder und Jugendliche, die seit zwei Jahren nicht die Schule besucht haben.

Neben den psychischen Problemen durch die Pandemie sorge nun allerdings auch der Krieg in der Ukraine für zusätzliche seelische Belastungen bei den jungen Menschen, auch die Klima-Problematik mache ihnen zu schaffen: „Manche sagen uns, dass sie gar keine Kinder möchten, weil die Zukunft so ungewiss ist“, berichtet Grimmer.

Die Mehrheit der Deutschen blickt laut einer Umfrage mit Sorge auf das Ende der Schutzmaßnahmen. 58 Prozent der Befragten zeigten sich besorgt über das Auslaufen von Maskenpflicht oder 2G- und 3G-Maßnahmen, wie aus einer Yougov-Erhebung hervorgeht. 38 Prozent sorgen sich nicht, fünf Prozent machten keine Angaben. (mit dpa)