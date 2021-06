Schäuble zugeschaltet

Mannheim. Beim Lessing-Forum hat sich Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU, Bild) nahbar gezeigt. Etwas mehr als eine Stunde lang konnten die Schülerinnen und Schüler des Gemeinschaftskunde-Leistungskurses der Jahrgangsstufe 11 des Gymnasiums in der Oststadt ihn mit Fragen löchern. Diese hatten sie im Vorfeld selbst erarbeitet.

Unter anderem interessierte sie, wie der Politiker die Rolle des Parlaments in der Corona-Politik einschätzt: In den vergangenen Monaten habe es häufig Kritik gegeben, dass der Bundestag ausgebremst worden gewesen sei. „Ich halte die Kritik für unbegründet“, antwortete Schäuble. Das Parlament lege den Rahmen fest, in dem die Regierungen auf Bundes-, Länder- und Kommunalebene handeln können. So entscheide etwa der Bundestag darüber, ob im Land weiterhin eine pandemische Notlage herrscht. Dass der Bundestag meist im Sinne der Regierung abstimme, liege am Mehrheitssystem in der parlamentarischen Demokratie. julb (Bild: dpa)