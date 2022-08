SAP holt neuen Finanzchef

Walldorf. SAP hat einen Nachfolger für Finanzchef Luka Mucic gefunden. Dominik Asam (Bild) wechselt vom Flugzeugbauer Airbus zum Softwarehersteller nach Walldorf. Asam werde am 7. März 2023 starten, teilte SAP mit. Vorstandssprecher Christian Klein erklärte, mit seiner Expertise in globalen Finanzen und Technologie passe Asam perfekt zur Strategie. SAP hatte im Frühjahr überraschend mitgeteilt, dass Luka Mucic den Konzern Ende März 2023 verlassen wird. Mucic ist ein Urgestein und gilt für viele Manager in Walldorf als Mentor. Wohin es ihn verschlagen wird, ist unklar. Auf Mucics Nachfolger warten schwierige Aufgaben. jung

