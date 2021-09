SAP erlaubt längeres Homeoffice

Walldorf. Beschäftigte des Walldorfer Softwarekonzerns SAP dürfen wegen der Corona-Pandemie noch bis Mitte 2022 grundsätzlich von zuhause aus arbeiten. Eine entsprechende Regelung sei verlängert worden, sagte Cawa Younosi, Personalchef von SAP Deutschland, dieser Redaktion. „Die momentanen Impfquoten und das aktuelle Infektionsgeschehen erfordern leider weiterhin erhöhte Vorsicht.“

Gleichzeitig soll an allen Standorten weltweit die 3G-Regel eingeführt werden: Wenn Beschäftigte doch ins Büro kommen, müssen sie entweder geimpft, genesen oder getestet sein. Kontrollen gibt es keine. „Diese Zugangsvoraussetzungen beruhen auf gegenseitigem Vertrauen und gegenseitiger Fürsorge“, schrieb Vorstandsmitglied Sabine Bendiek, zuständig für Personal und das operative Geschäft, in einer E-Mail an die Belegschaft.

Derzeit sind rund 90 Prozent der rund 23 000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von SAP Deutschland im Homeoffice. Auch die Vorstandsmitglieder arbeiten überwiegend von zuhause aus. jung