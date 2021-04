Sanierung dauert bis nach 2023

Mannheim. Die Sanierung der Multihalle im Mannheimer Herzogenriedpark dauert länger als geplant. „Sie wird auf keinen Fall zur Bundesgartenschau 2023 fertig sein, dafür gibt es zu viele Unwägbarkeiten“, so Baubürgermeister Ralf Eisenhauer (SPD): „Die Besucher werden die Erneuerung erleben, in einer Art Schaustelle, das ist für die Leute sicher auch extrem spannend“, so Eisenhauer. Teurer werde es aber durch die Verzögerung nicht. „Wir werden sehr genau schauen, dass wir das im Griff behalten“, bekräftigt Eisenhauer.

Mit der Beseitigung einer großen Delle in der Dachhaut und ersten Testflächen haben die Arbeiten in der zur Bundesgartenschau 1975 erstellten Halle begonnen. Allerdings hat sich herausgestellt, dass im Umfeld der Multihalle 20 Bäume gefällt werden müssen, weil eine vollständige Sanierung der Betonfundamente des Hallendaches sowie der Grund- und Entwässerungsleitungen nötig ist. Mit den 45 Ersatzpflanzungen soll aber eine Allee zur Multihalle hin auf dem Neuen Meßplatz entstehen. pwr