Russland überfällt die Ukraine

Es herrscht Krieg in Europa: Russland hat die Ukraine aus mehreren Richtungen attackiert. Mit einer großangelegten Militäroperation gegen das Nachbarland – aus der Luft, am Boden und zur See – will Präsident Wladimir Putin das Land in seine Gewalt bringen.

Moskau/Kiew/Mannheim. Russland hat die Ukraine angegriffen. Präsident Wladimir Putin sagte in einer Fernsehansprache, Russland strebe eine Entmilitarisierung und Entnazifizierung der Ukraine an. Der Kreml behauptete in den vergangenen Jahren immer wieder, 2014 hätten aus dem Ausland gesteuerte „Faschisten“ in Kiew einen Staatsstreich herbeigeführt. „Ich habe beschlossen, eine Sonder-Militäroperation durchzuführen. Ihr Ziel ist der Schutz der Menschen, die seit acht Jahren Misshandlung und Genozid ausgesetzt sind“, sagte Putin in der Rede, die gegen 3.30 Uhr deutscher Zeit begann. Für diese Vorwürfe hat er bislang keine Beweise vorgelegt.

Die Ukraine, eine ehemalige Sowjetrepublik, ist das flächenmäßig größte Land Europas. Als Reaktion auf den Angriff brach sie die diplomatischen Beziehungen mit Russland ab. Präsident Wolodymyr Selenskyj rief den Kriegszustand aus. US-Präsident Joe Biden, Bundeskanzler Olaf Scholz, die Europäische Union und die Nato verurteilten Putins Vorgehen scharf und kündigten weitere, deutlich verschärfte Sanktionen an. EU und Nato beriefen Krisengipfel ein. Nach Angaben von Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg griff das russische Militär aus verschiedenen Richtungen an und attackierte militärische Infrastruktur sowie wichtige Ballungszentren.

Entsetzen in Mannheim

Politiker, Kirchen und Institutionen in Mannheim und der Region zeigten sich schockiert über den Angriff. „Entsetzt erleben wir trotz der traumatischen Erfahrungen und Verheerungen des Zweiten Weltkriegs und lange nach der Beendigung des Kalten Kriegs einen Rückfall in brutalste Machtpolitik durch kriegerische Gewalt“, sagte Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz. „Meine Gedanken sind bei den Menschen in der Ukraine.“

Die SPD-Bundestagsabgeordnete Isabel Cademartori sagte bei einer Kundgebung auf dem Paradeplatz: „Die Diplomatie ist gescheitert, was aber nicht heißt, dass sie falsch war.“ Man sei es den Menschen in Europa schuldig gewesen, „zu zeigen, dass wir keinen Weg unversucht lassen, den Frieden zu wahren“. Putin habe diesen Frieden „nicht gewollt“. Die Menschen in der Ukraine wollten „Demokratie und Freiheit und bekamen Krieg und Gewalt“. Neben Cademartori bekundete der FDP-Bundestagsabgeordnete Konrad Stockmeier auf dem Paradeplatz seine Solidarität mit der Ukraine. „Der Angriff „bricht auf allerschwerste Weise das Völkerrecht“.

Solidarität und Mitgefühl

In der CityKirche Konkordien signalisierte am Abend unter anderem Dekan Ralph Hartmann in einem interreligiösen Friedensgebet die Solidarität mit der Ukraine. Die leitenden Geistlichen des Bistums Speyer, Bischof Karl-Heinz Wiesemann und Kirchenpräsidentin Dorothee Wüst, riefen zum Gebet auf.

Auch Ludwigshafens Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck bekundete ihre Solidarität und ihr Mitgefühl. „Was wir heute erleben müssen, ist ein brutaler Bruch des Völkerrechts durch Russland, ein brutaler Angriff auf unsere demokratische und friedliche Ordnung.“

In Mannheim haben Menschen mit ukrainischen und russischen Wurzeln entsetzt auf den Angriffskrieg reagiert. „Wir haben monatelang vor einem Krieg gewarnt und der Welt gesagt: Macht was. Aber es ist nichts passiert. Jetzt ist es zu spät“, sagte der 24-jährige Ukrainer Oleksandr Koval dieser Redaktion. Andrey Luzhbin, Kirchenrat der russisch-orthodoxen Kirche, sagte: „Mir tun die Ukrainer sehr leid. Wir müssen doch alle zusammenhalten.“

In der Wirtschaft der Region sorgt man sich um den Außenhandel und die Energiepreise. Die Industrie- und Handelskammer Rhein-Neckar rechnet nach dem Angriff mit „schwerwiegenden Folgen für den Außenhandel mit beiden Ländern“. „Die Verwerfungen an den Märkten erschweren den dringend benötigten Aufschwung nach der Corona-Pandemie“, so IHK-Präsident Manfred Schnabel. imo/jei/was/cs/seko