Russland testet Atomraketen

Moskau/München/Mannheim. Während sich Russland auf eine Atomwaffen-Übung vorbereitet, warnt UN-Generalsekretär António Guterres bei der Münchner Sicherheitskonferenz vor einer unkalkulierbaren Eskalation der Ukraine-Krise. „Ich rufe alle Parteien auf, mit ihrer Rhetorik extrem vorsichtig zu sein. Öffentliche Stellungnahmen sollten das Ziel haben, Spannungen zu reduzieren, nicht diese anzuheizen“, sagte Guterres zum Auftakt des Expertentreffens zur Sicherheitspolitik. Die derzeitige Bedrohungslage bezeichnete er als „komplexer und wohl wahrscheinlich größer“ als zur Zeit des Kalten Krieges.

Russland ist zum ersten Mal seit mehr als 30 Jahren nicht in München dabei. Begründung für die Absage: Die Veranstaltung habe ihre Objektivität verloren. Während am Samstag Bundeskanzler Olaf Scholz, die US-Vizepräsidentin Kamala Harris, der britische Premierminister Boris Johnson und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in München reden, wird der russische Präsident Wladimir Putin nun beim Manöver zur Überprüfung des russischen Nuklearwaffen-Arsenals im Gefechtsstand sitzen. Bei der schon länger geplanten, aber am Freitag konkret angekündigten Übung sollen Raketen mit größerer Reichweite abgeschossen werden.

Mit dabei ist auch der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko. Beide Länder halten noch bis kommenden Sonntag ein großangelegtes Manöver im Süden von Belarus an der Grenze zur Ukraine ab. Russland testet mehrfach im Jahr Raketen. Das Land und die USA sind die größten Atommächte der Welt.

Große Sorge in Mannheim

In Mannheim machen sich Menschen mit ukrainischen und russischen Wurzeln große Sorgen. Zum Beispiel Petro Bokanov. Der Priester der ukrainisch-orthodoxen Kirche kann nicht verstehen, dass die Weltöffentlichkeit jetzt darüber spekuliert, ob Russlands Kremlchef Wladimir Putin einen Krieg riskiert. „In der Ukraine herrscht doch schon seit 2014 Krieg“, sagte er dieser Redaktion. Er ist auch Militärkaplan und hat seit 2016 oft die Front in der Ost-Ukraine besucht. „Dort herrscht Elend, es gibt Dörfer, in denen nur noch zwei Menschen leben. Das sind Szenen wie in einem dystopischen Film.“ Wehrlos sind die Ukrainer nach seiner Einschätzung nicht mehr. „Die ukrainische Armee von 2022 ist eine andere als die von 2014. Wir haben heute viel mehr Waffen.“

Der Deutsche Gena Zarnikov, der in Moskau geboren wurde, kann sich nicht vorstellen, „dass Putin Flugzeuge losschickt, die einen Bombenteppich über die Ukraine legen. Das wäre, wie wenn die USA Kanada angreifen würden“. dpa/was