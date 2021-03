Mannheim. Rund 3000 Shows rund um den Globus haben Impresario Ralf Kokemüller und sein Firmenverbund Mehr-BB Entertainment in einem Jahr Lockdown bisher absagen oder verlegen müssen. Das sagte der auch für die Mannheimer Agentur BB Promotion verantwortliche Geschäftsführer am Donnerstag im Interview mit dieser Redaktion. Er erwarte einen schwierigen Neustart für Großveranstaltungen: „Deswegen fangen wir lieber später an: im Herbst, nicht im Sommer. Ich bin optimistisch, dass bis dahin normalisierte Verhältnisse einkehren.“ jpk