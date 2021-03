Berlin/Stuttgart/Mannheim. Angesichts immer schneller steigender Corona-Infektionszahlen werden Rufe nach einem härteren Lockdown laut. Bei einem Auftritt bei „Anne Will“ drohte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Sonntagabend den Bundesländern. Die bisherige Umsetzung der Corona-Maßnahmen sei ihrer Einschätzung nach nicht ausreichend, um die dritte Welle zu brechen, sagte Merkel: „Deshalb müssen die Länder nachlegen.“ Andernfalls müsse sie über andere Wege nachdenken, sagte Merkel und nannte als Beispiel eine konkretere Regelung der Situation durch das Infektionsschutzgesetz.

Sie gehe davon aus, dass jetzt auch Ausgangsbeschränkungen zum Eindämmen der Inzidenzen von den Ländern genutzt würden. Sie werde jedenfalls „nicht tatenlos 14 Tage zusehen“, wenn nichts geschähe. Bayerns Regierungschef Markus Söder hatte zuvor erklärt: „Es braucht nicht ständig neue Gespräche, sondern die konsequente Umsetzung der Notbremse“, betonte der CSU-Chef in der „Augsburger Allgemeinen“. Dazu gehörten bei Inzidenzen über 100 auch Ausgangsbeschränkungen.

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) stellte für Anfang der Woche weitere Gespräche zwischen Bund und Ländern über einen harten Lockdown in Aussicht. „Die Zahlen steigen, und mir brennt der Kittel“, sagte er. Gleichwohl lockerte seine Landesregierung am Sonntag die Regeln für private Zusammenkünfte in Gebieten mit hohen Infektionszahlen. Treffen von zwei Haushalten mit bis zu fünf Personen sind von diesem Montag an auch in Gegenden mit mehr als 100 Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner erlaubt.

„Rennen ins Verderben“

„Wir rennen sehenden Auges ins Verderben“, warnte der Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI), Gernot Marx. „Wir müssen von den hohen Zahlen runter! Jetzt. Augenblicklich.“ Er forderte zwei oder drei Wochen harten Lockdown. „Das wird zahlreiche Menschenleben retten und noch viel mehr vor lebenslangen Langzeitfolgen durch Covid bewahren.“

Unterdessen stieg die Sieben-Tage-Inzidenz in Mannheim auf 166,1. Das ist der höchste Inzidenzwert in der Stadt seit Anfang Januar. Bei den nächtlichen Kontrollen zur neuen Ausgangssperre in Mannheim hat der Großteil der Kontrollierten viel Verständnis für die Maßnahmen gezeigt. Zur Bilanz der Kontrollen von Samstagnacht vermeldet die Polizei 51 Verstöße, fünf davon seien angezeigt worden.

Bei Querdenker-Demonstrationen in Ludwigshafen, Sinsheim und Darmstadt kamen am Wochenende insgesamt mehrere hundert Menschen zusammen. Es blieb weitgehend friedlich. dpa/lia/jei