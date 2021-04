Mannheim. In Mannheim fehlen hunderte günstige Mietwohnungen für Menschen mit einem geringen Einkommen. Wie eine Anfrage dieser Redaktion im Rathaus ergab, ist die Zahl der sogenannten geförderten Wohnungen seit 2000 um 42 Prozent zurückgegangen – von rund 7600 auf nur noch etwa 4400 im vergangenen Jahr. Hauptgrund ist, dass die Wohnungen aus der Bindung gefallen sind, also anders genutzt werden können. Gleichzeitig sind im gleichen Zeitraum in der Stadt nur 825 neue geförderte Wohnungen beantragt worden. Ein großer Teil davon entsteht auf den Konversionsflächen und ist noch im Bau. Geförderte Wohnungen sind mit staatlichen Fördermitteln gebaut worden. Für sie gilt deshalb eine Mietobergrenze. Wer sie nutzen möchte, muss einen Wohnberechtigungsschein vorlegen.

„Am Wohnungsmarkt benachteiligte Gruppen finden schon lange keine Wohnung mehr“, kritisiert unterdessen Günter Bergmann vom Wohnprojekt „umBAU Turley“ im Gespräch mit dieser Redaktion. Es werde zu wenig bezahlbarer Wohnraum gebaut. Nach seiner Ansicht hätte auch die Stadt mehr gegensteuern können: „Die Stadt hat es zum Beispiel versäumt, auf den Konversionsflächen mehr für das bezahlbare Segment zu tun.“ cs/imo