Mannheim. Der Mannheimer Roche-Standort spielt eine zentrale Rolle dabei, dass bundesweit ausreichend Antigen-Selbsttests zur Verfügung stehen sollen. Eine Roche-Sprecherin bestätigte dieser Redaktion, dass alle Bundesländer „über das Starter-Paket“ des Bundes insgesamt 10,5 Millionen Antigen-Selbsttests „direkt bei Roche in Mannheim bestellen können“. Die Sprecherin betonte: „Wir können alle Bestellungen der Länder vollständig bedienen.“

Vom Standort Mannheim aus werden die Roche-Coronatests weltweit verschickt. Bisher gab es nicht nur bei den Schnelltests für den professionellen Gebrauch, sondern auch bei den Selbsttests für Laien Engpässe – obwohl die neue Teststrategie ein zentraler Bestandteil der Lockdown-Lockerungen ist. Die Selbsttests könnten zum Beispiel in Kitas und Schulen eingesetzt werden. Die Bundesregierung will den Ländern die Bestellung dieser Corona-Selbsttests für eine befristete Übergangszeit erleichtern und hat mit Roche eine entsprechende Vereinbarung getroffen. Bis zu 1,5 Millionen der Antigen-Selbsttests kann Roche täglich ausliefern. be