Der Schweizer Pharmakonzern Roche bekennt sich mit hohen Investitionen zu seinem größten deutschen Standort in Mannheim. Hier werden in den nächsten Monaten und Jahren mehr als 250 Millionen Euro investiert. „Die hohen Investitionszahlen bestätigen das Vertrauen des Konzerns in den Mannheimer Standort. Wir produzieren von Mannheim aus für die ganze Welt und sind somit ein Stabilitätsanker für

...