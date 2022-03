Ringen um Fluchtkorridore

Kiew/Moskau/Mannheim. Trotz anhaltender Angriffe Russlands auf die Ukraine dauern die diplomatischen Bemühungen um ein Ende des seit fast zwei Wochen andauernden Krieges an. Nach neuen Verhandlungen am Montag haben Russland und die Ukraine die Absicht zur Schaffung humanitärer Korridore in den umkämpften Gebieten bekräftigt. Die USA, Deutschland, Frankreichs und Großbritannien forderten Russland zum sofortigen Rückzug seiner Truppen auf.

Am Donnerstag ist nach türkischen und russischen Regierungsangaben ein Treffen der Außenminister der Ukraine und Russlands in Antalya geplant. Seitens der Ukraine hieß es, ein Treffen werde geprüft. Am Dienstag wird US-Außenminister Antony Blinken in Estland sowie in Paris zu einem Treffen mit Macron erwartet. Deutschland und Frankreich wollen auch den Austausch mit China suchen. Russlands Vize-Regierungschef Alexander Nowak drohte am Abend im Staatsfernsehen erstmals seit Beginn des Krieges mit einem Gas-Lieferstopp durch die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1.

Zwölf Tage nach Beginn der russischen Invasion in die Ukraine kam die geplante Rettung von Zivilisten aus umkämpften ukrainischen Städten erneut nicht voran. Moskau gab Kiew die Schuld. Die ukrainische Seite habe noch keine einzige Bedingung für die Einrichtung humanitärer Korridore erfüllt, teilte das russische Verteidigungsministerium laut der Agentur Tass mit. Die ukrainische Regierung zeigte sich empört, dass die angebotenen Fluchtrouten vor allem in die Nachbarländer Russland und Belarus führen sollten.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj forderte ein Boykott russischer Exporte und den Verzicht auf Erdöl und Erdgas aus Russland. Deutschland will allerdings weiter auf Energieimporte aus Russland setzen. „Die Versorgung Europas mit Energie für die Wärmeerzeugung, für die Mobilität, die Stromversorgung und für die Industrie kann im Moment nicht anders gesichert werden“, sagte Kanzler Scholz. Die EU-Kommission will an diesem Dienstag Vorschläge für eine schnelle Abkopplung der EU von russischen Energielieferungen vorstellen. Auch auf Diesel- und Benzinpreise hat der Krieg in der Ukraine Auswirkungen. Zurückzuführen ist dies unter anderem auf die Angst vor möglichen Lieferausfällen. Die Nachfrage beim Heizöl wirke sich auf die Dieselpreise aus, erklärt ein ADAC-Sprecher.

Dies bekommen deutsche Autofahrerinnen und Autofahrer deutlich zu spüren: Mit mehr als zwei Euro pro Liter sind die Spritpreise auf einem Rekordhoch. Eine Umfrage zeigt: Die Menschen sind geschockt, lassen das Auto aber noch nicht stehen. dpa/jpp