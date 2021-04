Berlin/Mannheim. Unter hohem Druck ringen Bundesregierung, Parlament und Länder um eine bundesweite Corona-Notbremse. Das Kabinett will die Neuregelung bereits an diesem Dienstag beschließen. Damit sollen einheitliche Regeln für Regionen mit hohen Corona-Zahlen festgeschrieben werden. Doch noch gibt es erhebliche Widerstände von Ländern, Kommunen, Bundestagsopposition und Verbänden.

Der Mannheimer Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD), der auch Präsident des baden-württembergischen Städtetags ist, sprach sich für eine Befristung der in Berlin geplanten Maßnahmen bis Mitte Mai aus. Über das weitere Vorgehen solle dann der Bundestag auch anhand der Entwicklungen bei Schnelltests und Impfungen entscheiden. Kurz äußerte Zweifel, ob unbefristete, allein an die lokalen Inzidenzwerte gebundene Maßnahmen vor Gerichten Bestand hätten.

Die Infektionszahlen schnellen derweil nach oben. Die 7-Tages-Inzidenz stieg am Montag auf 136,2 und damit auf den höchsten Wert seit zwölf Wochen. Mehr Ansteckungen pro 100 000 Einwohner und sieben Tage gab es laut Robert Koch-Institut (RKI) zuletzt am 16. Januar. Um die dritte Welle zu brechen, sollen alle Unternehmen in Deutschland ihren Beschäftigten künftig Corona-Tests anbieten müssen, wenn diese nicht im Homeoffice arbeiten. In der Bundesregierung wird nach Informationen der dpa eine Paketlösung angestrebt. Die Änderung der Arbeitsschutzverordnung soll gemeinsam mit der geplanten Novelle des Infektionsschutzgesetzes kommen.

Unterdessen hat das Unternehmen CoviMedical im Mannheimer Trafohaus und im Bürgerhaus Neckarstadt-West zwei neue Corona-Testzentren eröffnet, kämpft jedoch gleichzeitig mit finanziellen Engpässen. Denn: Private Betreiber müssen die Kosten für die Bürgertests vorstrecken, erst im Folgemonat werden die erbrachten Leistungen abgerechnet. CoviMedical musste die Terminvergabe für Tests zwischenzeitlich stoppen. dpa/sma/soge

