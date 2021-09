„Richtungsentscheidung für die Zukunft unseres Landes“

Berlin. In ihrer voraussichtlich letzten Rede als Kanzlerin im Bundestag hat Angela Merkel (CDU) für den Unions-Kanzlerkandidaten Armin Laschet geworben. Gleichzeitig warnte sie am Dienstag eindringlich vor einem Bündnis von SPD und Grünen mit der Linken. „Es ist nicht egal, wer dieses Land regiert“, betonte sie. Es sei eine besondere Wahl, „weil es in schwierigsten Zeiten eine Richtungsentscheidung für unser Land ist“.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich warf Merkel (CDU) die Werbung für Laschet (CDU) vor. „Ich bedauere sehr, dass die Bundeskanzlerin heute ihr Amt dem Wahlkampf untergeordnet hat“, sagte Mützenich den Sendern RTL/ntv. „Das hätte sie nicht mehr nötig gehabt.“ Bei der Union sei eine Menge Panik in der Debatte dabei gewesen.

Während die Linke und die AfD die voraussichtlich letzte Sitzung vor der Wahl am 26. September für eine neuerliche Generalabrechnung mit der Kanzlerin nutzten, attackierten die Redner der anderen Parteien vornehmlich den SPD-Kanzlerkandidaten, Vizekanzler Olaf Scholz. Seine Partei hat aktuell in Wählerumfragen die Nase vorne.

Lindner gegen Kontinuität

Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner warf der Regierungskoalition aus Union und SPD vor, wichtige Weichenstellungen für die wirtschaftliche und gesellschaftliche Modernisierung unterlassen zu haben. „Am Ende ihrer Kanzlerschaft ist unser Land nicht in der Verfassung, die unseren Ansprüchen genügen sollte.“ An die Adresse der Kanzlerin sagte er: „Vor vier Jahren hieß es, ein Deutschland, in dem wir gut und gerne leben. Heute wäre Kontinuität das größte Risiko für unser Land, denn so wie es ist, darf es nicht bleiben.“

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock stellte der Bundesregierung zum Ende ihrer Amtszeit ebenfalls ein vernichtendes Zeugnis aus. In entscheidenden Bereichen wie dem Klimaschutz oder der Digitalisierung habe sich viel zu wenig im Land bewegt, sagte Baerbock. Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch sagte, das Land sei sozial, kulturell und politisch tiefer gespalten als zu Beginn von Merkels Kanzlerschaft. Vor diesem Hintergrund warb er erneut ausdrücklich für ein Links-Bündnis.

Mit einer Abrechnung zu Deutschlands politischem System hat sich die ehemalige AfD-Vorsitzende Frauke Petry aus dem Bundestag verabschiedet. Die 46-Jährige, die nicht erneut für das Parlament kandidiert, sprach von einer „faktischen Entzweiung“ zwischen den Lebensrealitäten im politischen Berlin und dem Rest des Landes.

SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz hingegen lobte die Entscheidungen, die die große Koalition etwa zur Abfederung der Corona-Krise getroffen habe: „Einen schönen Dank für die Zusammenarbeit, auch an Sie, Frau Bundeskanzlerin Dr. Merkel.“ In der Krise habe das Land zusammengehalten – und die Regierung auch. Scholz warnte vor einem Wohlstandsverlust durch eine unionsgeführte Regierung und versprach eine bessere Zukunft. „Die nächsten zehn Jahre werden entscheidend sein für die Zukunft unseres Landes“, sagte Scholz.

Berlin wählt doppelt

Zugleich mit dem Bundestag wird am 26. September auch das Berliner Abgeordnetenhaus gewählt. SPD-Spitzenkandidatin Franziska Giffey legt sich bei der Frage einer künftigen Regierungskoalition nicht fest und lässt die Zukunft von Rot-Rot-Grün offen. Im Unterschied zu den derzeitigen Partnern Linke und Grüne im Abgeordnetenhaus bekennt sie sich damit nicht zur Fortsetzung der jetzigen Koalition. dpa

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3