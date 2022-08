Rheinpegel fällt stellenweise unter Null

Rhein-Neckar. Der stetig sinkende Rheinpegel stellt die Logistikbranche zunehmend vor Probleme. Der für die Rheinschifffahrt wichtige Pegel bei Kaub lag am Dienstagmittag laut der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV) bei 32 Zentimetern. Wegen des niedrigen Wasserstands können viele Schiffe nur noch wenige Container laden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Logistikunternehmen Contargo hat deshalb eine Zugverbindung zwischen Mannheim und Duisburg eingerichtet, um Container auf dem Landweg transportieren zu können. Sollte es nicht bald ausreichend regnen, rechnet der Geschäftsführer von Contargo Rhein-Neckar, Marco Speksnijder, mit einem Annahmestopp von Containern in den Terminals Mannheim und Ludwigshafen – und entsprechenden Folgen für die Unternehmen der Region.

Das Grosskraftwerk Mannheim (GKM) ist nach eigenen Angaben momentan mit Steinkohle versorgt, es gebe genügend auf Halde. Die Energieversorgung sei sichergestellt. Eine Sprecherin hielt allerdings Produktionseinschränkungen in den kommenden Wochen für möglich, sollte sich die „extreme Niedrigwasser-Situation“ nicht wesentlich entspannen. Das GKM wird derzeit ausschließlich per Schiff mit Steinkohle beliefert, hätte als Alternative aber auch einen Gleisanschluss.

Die Mannheimer Hildebrandmühle, in der Hartweizen verarbeitet wird, verzeichnet wegen des Niedrigwassers derzeit erhebliche Mehrkosten für den Transport. Das Unternehmen verschifft pro Woche normalerweise etwa 500 Tonnen Kleie, die im Produktionsprozess anfallen. Da die Schiffe wegen der sinkenden Pegel nicht voll beladen werden könnten, brauche man derzeit zwei bis drei Schiffe, wo bisher eines genügt habe.

Am Pegelhaus bei Emmerich stand der große Zeiger am Dienstagmittag knapp unter Null. „Hier ist es jetzt deutlich enger geworden“, sagt Martin Wolters, Leiter des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes (WSA) in Emmerich. Der Berufsschifffahrt bleibt zwar noch die Fahrrinne mit 1,96 Meter Tiefe. Im Uferbereich können die schweren Güterschiffe wegen des extremen Niedrigwassers aber nicht mehr fahren. „Normalerweise haben wir in Emmerich ungefähr 300 Meter Flussbreite für die großen Schiffe – jetzt sind es gerade noch 150 Meter“, sagt Wolters. Von einer Einstellung der Schifffahrt sei zwar keine Rede, aber schwere Schubverbände, die teils bis zu 16 000 Tonnen Ladung auf einmal befördern, könnten derzeit nicht fahren.

Auch die Natur leidet. Rund um Mannheim sind verwelkte Pflanzen zu sehen, Bäume mit Blättern wie Herbstlaub – und Bach- und Flussbette, die Risse im Boden haben, als seien sie eine Steppenlandschaft. Da bleibt weiter nur Hoffen auf ergiebigen Regen und Abkühlung. Mensch, Tier und Natur versuchen sich anzupassen. Indes profitieren aber auch einige Pflanzenarten von der Wetterlage – so vermehren sich auf dem Niedrigwasser des Rheins Wasserlinsen. cs/see/jung/tat/dpa