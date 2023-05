Retter zu langsam?

Mannheim. Das Land Baden-Württemberg hält sich nicht an sein eigenes Rettungsdienstgesetz. Das hat der sechste Senat des Verwaltungsgerichtshofs (VGH) gerügt. Anlass war die Verhandlung eines Normenkontrollantrags, den eine Gruppe von 16 Kommunalpolitikern und Ärzten gegen den Rettungsdienstplan des Landes eingereicht hat.

Im Rettungsdienstgesetz heißt es, die Hilfsfrist solle „aus notfallmedizinischen Gründen möglichst nicht mehr als 10, höchstens 15 Minuten betragen.“ Eine Vertreterin des Innenministeriums sagte aber in der Verhandlung offen, dass dies ohnehin nur eine Planungsgröße sei. Man habe sich da „noch nie“ an den zehn, sondern immer nur an 15 Minuten ausgerichtet. Es sei „eindeutig, dass das hinter den gesetzlichen Vorgaben zurückbleibt“, so der Vorsitzende des Senats. Ein Urteil hat der allerdings noch nicht gefällt – und es ist auch offen, ob er das tut. „Wir wissen noch nicht, ob wir die Zulässigkeitshürde überspringen“, sagte der Vorsitzende des Senats. Erst müsse er prüfen, ob rein aus formalen Gründen gegen die Regelung des Rettungsdienstes überhaupt eine Normenkontrollklage zulässig ist.