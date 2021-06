Rentnerin will Geld

Mannheim. Der juristische Streit um die Doppelbesteuerung von Rentnern geht in die nächste Runde. Der Mannheimer Steuerberater Heinrich Braun vertritt eine Rentnerin aus Saarbrücken, die einen Eilantrag vor dem Bundesfinanzhof (BFH)in München gestellt hat. Das oberste Steuergericht in Deutschland hatte im Mai festgestellt, dass es in Zukunft zur Doppelbesteuerung von Ruheständlern kommen kann.

Die Klagen von zwei aktuellen Rentnern lehnte der BFH aber ab, weil bei ihnen keine Doppelbesteuerung vorliege. „Die zwei Rentner waren keine klassischen Arbeitnehmer, die jahrzehntelang ihre Rentenbeiträge entrichtet haben und bei denen dann nach der Systemumstellung eine hohe Doppelbesteuerung zu erkennen gewesen wäre“, sagte Braun dieser Redaktion. Die Rentnerin aus Saarbrücken war dagegen nach Brauns Angaben während ihres Erwerbslebens immer als Angestellte beschäftigt. Laut Urteil des Bundesverfassungsgerichts darf der Anteil der Renten, der aus versteuerten Rentenbeiträgen stammt, nicht erneut versteuert werden. was