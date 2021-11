Rekordwert bei Neuinfektionen

Berlin/Lindau/Stuttgart. Breite Auffrischimpfungen sechs Monate nach der zweiten Spritze, Testpflicht in Pflegeheimen, genauere Kontrollen von Zugangsregeln: Wegen der immer kritischeren Corona-Lage setzen Bund und Länder auf dringenden zusätzlichen Schutz im Winter vor allem für ältere und gefährdete Menschen. „Vor uns liegen sehr schwere Wochen“, sagte der geschäftsführende Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Freitag nach einer Konferenz mit seinen Länderkollegen in Lindau am Bodensee.

Es gebe bereits erste Regionen in Deutschland, aus denen Covid-19-Patienten wegen voller Intensivstationen verlegt werden müssten. Wichtig sei, die jetzt „mit voller Wucht“ kommende vierte Welle zu brechen. Dazu rücken in stark betroffenen Regionen auch neue Beschränkungen für Ungeimpfte in den Blick. Für sie setzte das Robert Koch-Institut (RKI) die Risikoeinstufung von „hoch“ auf „sehr hoch“.

Die Corona-Ausbreitung beschleunigt sich weiter rasant. Die Gesundheitsämter meldeten mit 37 120 neuen Infektionen binnen eines Tages einen Rekordwert seit Beginn der Pandemie, wie das RKI bekannt gab. Die bundesweit gemeldeten Fälle pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen übertrafen mit nun 169,9 den Höchststand der dritten Welle im Frühjahr.

Impf-Verstärkungen („Booster“) rücken immer stärker zum Abflachen der Welle in den Blick. Und Bund und Länder wollen dazu nach einigen Debatten jetzt ein klares Signal senden: „Boostern nach sechs Monaten sollte die Regel werden, nicht die Ausnahme“, sagte Spahn. Konkret sind es zunächst Ältere, Menschen mit Vorerkrankungen, Pflegebedürftige und Gesundheitspersonal, die nun Auffrischungen bekommen sollen. Nach und nach sollen dann aber auch Millionen weitere Geimpfte Auffrischungen bekommen.

Gesundheitsämter überlastet

Die bundesweit schon vereinbarten Vorgaben für den Zutritt zu bestimmten Innenräumen nur für Geimpfte, Genesene und Getestete (3G) müssten konsequent kontrolliert werden, mahnten Bund und Länder. Nötig seien effektive Maßnahmen, „die vor allem die Ungeimpften in den Blick nehmen“, heißt es in einer Erklärung. Das bedeute, dass je nach regionaler Lage Zugänge auf Geimpfte und Genesene (2G) beschränkt werden könnten.

Unterdessen rufen die Gesundheitsämter in Baden-Württemberg die meisten infizierten Menschen und deren Kontaktpersonen künftig nicht mehr an. Das müsse ein Erkrankter selbst übernehmen, kündigte das Stuttgarter Gesundheitsministerium am Freitag an. Das „individuelle Fallmanagement“ werde im ganzen Südwesten eingestellt, um die Ämter zu entlasten.

Angesichts der hohen Intensivbettenbelegung könnte auch in Hessen schon bald – wie in Baden-Württemberg – eine Warnstufe ausgerufen werden. Das Vorgehen über die weiteren Schritte des Landes befindet sich derzeit in der Abstimmung, teilte das Sozialministerium mit. Die Maßnahmen sollen am Montag vorgestellt werden.

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) fordert angesichts der rasanten Entwicklung ein schnelles Treffen der Ministerpräsidenten mit der Bundesregierung. dpa

