Mannheim. Knapp 52 000 Bürgerinnen und Bürger haben in Mannheim bislang Briefwahlunterlagen für die Landtagswahl beantragt. Damit sind es bereits gut zwei Wochen vor der Abstimmung am 14. März so viele Briefwähler wie noch nie in der Stadt. Die bisherige Höchstmarke lag bei rund 48 000 und stammt von der letzten Bundestagswahl.

Der deutschlandweite Zuwachs bei der Briefwahl gilt wegen der Corona-Pandemie als wenig überraschend. Mannheimer Kandidierende begrüßen das – so könnten vor allem Menschen aus Risikogruppen ihre Stimme ohne Angst abgeben, betonen sie. Für die Politikerinnen und Politiker bedeutet das nach eigenen Angaben aber auch, dass der Wahlkampf früher beginnt und insgesamt länger dauert.

Rechtzeitig zurückschicken

In Mannheims Senioreneinrichtungen war die Zahl der Briefwähler bereits in den vergangenen Jahren hoch, wie aus den Häusern zu hören ist. Beim Beantragen und Versenden der Unterlagen bräuchten viele Bewohner Hilfe, das Personal biete hier Unterstützung, erklärt ein Sprecher der Altenpflegeheime Mannheim GmbH. „Wenn unsere Teammitglieder unterstützen, stellen sie aber immer sicher, dass die Bewohnerinnen und Bewohner ihre Wahlentscheidung eigenverantwortlich und geheim treffen.“

Die Stadt appelliert, den Wahlbrief rechtzeitig zurückzuschicken – er muss am Wahltag bis 18 Uhr im Rathaus sein. Natürlich kann man am 14. März auch im Wahllokal seine Stimme abgeben, wenn bestimmte Hygienevorschriften beachtet werden. So ist laut Stadtverwaltung unter anderem eine medizinische Maske zu tragen und der Mindestabstand einzuhalten. Am Eingang müssen sich die Bürger die Hände desinfizieren.