Mannheim. Vor der nächsten Bund- und Länderkonferenz in der kommenden Woche erhöht die Wirtschaft der Region den Druck auf die Politik. In einer gemeinsamen Pressekonferenz haben die Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar, der Hotel- und Gaststättenverband Dehoga Baden-Württemberg, Geschäftsstelle Heidelberg, der Handelsverband Nordbaden, der Verein Hotels Mannheim2 und die Werbegemeinschaft Mannheim City von der Politik einen Strategiewechsel in der Corona-Politik gefordert. Dieser müsse den Erfordernissen der Pandemiebekämpfung und des Gesundheitsschutzes gerecht werden und gleichzeitig die wirtschaftliche Balance wahren.

„Die Stimmung ist schlecht, viele haben große Angst“, sagte IHK-Präsident Manfred Schnabel über die Situation der von der Schließung direkt und indirekt betroffenen Unternehmen. „Insbesondere die Perspektivlosigkeit und permanente Richtungswechsel machen uns große Sorgen.“

Grundlage für die Öffnungsstrategie sind eine ausgeweitete Teststrategie mit Schnelltests zur Selbstanwendung, der konsequente Einsatz digitaler Anwendungen, um Corona-Infizierte nachverfolgen und auffinden zu können, sowie ein „konsequenter volldigitaler Austausch aller Akteure in der Pandemiebekämpfung“. Außerdem sollen die Regeln zur Öffnung von geschlossenen Unternehmen nicht mehr – wie bisher – ausschließlich auf Grundlage der Sieben-Tage-Inzidenz erfolgen, sondern evidenzbasiert, also auf empirische Belege gestützt werden. Zudem soll der „reibungslose Grenzverkehr für Güter und Arbeitnehmer“ sichergestellt werden.

Konzept der Mannheimer CDU

Für die von der Schließung betroffenen Unternehmen fordern die Wirtschaftsvertreter, dass die Schäden kompensiert werden, „da sie ein Sonderopfer erbringen“. So solle etwa die 30-Prozent-Umsatzschwelle bei den Überbrückungshilfen als Zugangsbeschränkung entfallen. Sie hat zur Folge, dass Unternehmen mit 29 Prozent Umsatzrückgang kein Geld erhalten.

Die regionalen Wirtschaftsvertreter sehen bei den anstehenden Entscheidungen die Landesregierung Baden-Württemberg „besonders in der Verantwortung“. Sie solle sich dafür einsetzen, die Förderlücken „zumindest ein Stück weit auszugleichen“, etwa mit der Stabilisierungshilfe des Landes. Die nächste Landesverordnung solle „ein Verordnungschaos zwischen den Teilregionen, Landkreisen und Städten innerhalb der Metropolregion Rhein-Neckar verhindern“. Es dürfe nicht zum „Ausgeh- oder Einkaufstourismus“ kommen.

Auch die Mannheimer CDU hat ein Konzept zum weiteren Umgang mit der Pandemie und für schrittweise Lockerungen vorgelegt. Darin sprechen sich der Bundestagsabgeordnete Nikolas Löbel und die Gemeinderatsfraktion unter anderem für kostenlose Antigen-Tests für alle aus. Das Konzept soll Diskussionsgrundlage für einen kommunalen Corona-Gipfel sein.

Unterdessen plant Hessen weitere Schritte zur Lockerung. Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) kündigte einen Vier-Stufen-Plan dafür an. Dabei gehe es um mehr Kontakte für eine größere Zahl von Menschen und die Öffnung von Läden im Einzelhandel. Details will der Regierungschef an diesem Donnerstag vorstellen. In Rheinland-Pfalz kann bestellte Ware nicht mehr nur abgeholt, sondern – unter strengen Auflagen – auch im Geschäft anprobiert werden. Beim „Termin-Shopping“ darf aber immer nur ein Hausstand das Geschäft betreten. Dies sei etwa für Bekleidungsgeschäfte mit Stammkunden eine Perspektive, sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD). (mit dpa/mig)