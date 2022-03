Region bereit für Geflüchtete

Kiew/Moskau/Rhein-Neckar. In Deutschland treffen immer mehr Menschen aus der Ukraine ein. Bis Dienstagmorgen habe die Bundespolizei die Einreise von 3063 Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine festgestellt, sagte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums. Da an den EU-Binnengrenzen keine Grenzkontrollen stattfänden, könne die Zahl der eingereisten Kriegsflüchtlinge tatsächlich aber bereits wesentlich höher sein.

Die Ankunftszentren in der Region rechnen auch mit Geflüchteten: Die Mannheimer Stadtverwaltung beobachte die Flüchtlingsbewegung und ist vorbereitet, wie eine Sprecherin am Dienstag mitteilte. In Heidelberg wird derzeit eine Anlaufstelle für Geflüchtete eingerichtet. Bis Dienstagnachmittag waren jedoch erst 34 Personen aus dem Kriegsgebiet in Baden-Württemberg registriert worden. Auch Ludwigshafen rechnet damit, in den kommenden Tagen und Wochen mehrere Hundert Kriegsflüchtlinge aufzunehmen. In den städtischen Asylunterkünften seien Kapazitäten für mehr als 200 Menschen kurzfristig verfügbar, berichteten Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck und Sozialdezernentin Beate Steeg am Dienstag. Weitere Unterkünfte könnten reaktiviert werden.

Die Vereinten Nationen stellen sich insgesamt auf die Versorgung von bis zu vier Millionen Flüchtlingen ein.

UN-Angaben zufolge wurden bereits mehr als 100 Zivilisten getötet und mehr als 300 verletzt. Rund 677 000 Menschen seien in Nachbarländer geflüchtet. Etwa die Hälfte sei in Polen angekommen, sagte der UN-Hochkommissar für Flüchtlinge, Filippo Grandi. Rund 90 000 seien in Ungarn und Zehntausende in anderen Nachbarländern wie Moldau, Slowakei und Rumänien. Innerhalb von 24 Stunden sei die Gesamtzahl um 150 000 gestiegen.

Städte unter Beschuss

Trotz der internationalen Appelle für ein Ende des Kriegs hat Russland seine Angriffe auf die Ukraine verschärft. Aus dem Zentrum der zweitgrößten Stadt Charkiw wurde am Dienstag eine gewaltige Explosion gemeldet, auf die Hauptstadt Kiew bewegte sich ein riesiger Militärkonvoi von wohl mehr als 60 Kilometern Länge zu. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und UN-Generalsekretär António Guterres forderten den russischen Präsidenten Wladimir Putin erneut auf, den Krieg sofort zu beenden. Die russischen Angriffe konzentrierten sich am Tag sechs des Einmarsches weiter auf die großen Städte, die nach Darstellung des ukrainischen Außenministeriums jetzt mit Raketen beschossen werden. Das ukrainische Außenministerium veröffentlichte bei Twitter ein Video, das einen Raketeneinschlag direkt auf dem zentralen Freiheitsplatz in Charkiw zeigt. Moskau weist den Vorwurf zurück.

Das Verteidigungsministerium in Moskau teilte der Agentur Interfax zufolge mit, die Informationsinfrastruktur des ukrainischen Geheimdienstes in Kiew angreifen zu wollen. So sollten „Informationsangriffe“ gegen Russland zerschlagen werden. Die Bevölkerung, die in der Nähe der genannten Einrichtungen lebe, wurde aufgerufen, ihre Häuser zu verlassen. Der Konflikt zwischen Russland und dem Westen wirft unterdessen auch deutsche Energiepläne über den Haufen. „Die Energiewende baut sehr stark auf Gas als Zwischenlösung – wobei Zwischenlösung heißt, für die nächsten 30 Jahre. Wenn die Versorgung aus Russland nicht gesichert ist, wird diese Rechnung nicht aufgehen“, sagt Achim Wambach, Präsident des Mannheimer Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) im Interview. Der angestrebte Kohleausstieg 2023 werde kaum zu halten sein. dpa/jei/tat/sal

