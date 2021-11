Region begrüßt Wissing-Kür

Berlin/Rhein-Neckar. Dass der gebürtige Landauer Volker Wissing (FDP) Bundesverkehrsminister der neuen Ampelkoalition werden soll, hat in der Metropolregion ein positives Echo ausgelöst. Der Leitende Direktor des Verbands Region Rhein-Neckar, Christoph Trinemeier, begrüßte die Entscheidung der FDP. Wissing kenne nicht nur die Situation rund um die Hochstraßenproblematik in Ludwigshafen, sondern auch insgesamt die Notwendigkeiten und Bedarfe im Kernraum der Metropolregion Rhein-Neckar. Schließlich hat Wissing als rheinland-pfälzischer Verkehrsminister auch den Mobilitätspakt für die Metropolregion mit unterzeichnet. Mit dessen Hilfe soll der Verkehr in der Region nachhaltig verbessert werden.

Volker Wissing wird sich auch in Berlin mit der Region beschäftigen.

Auch aus Ludwigshafen kommen Signale der Erleichterung. Stehen doch Anfang kommenden Jahres Verhandlungen der Stadt mit dem Bundesverkehrsministerium zur Finanzierung der beiden Hochstraßen auf der Agenda. Man kenne und schätze Wissing als verlässlichen Gesprächspartner, der um die komplexen Herausforderungen für die Stadt Ludwigshafen wisse und diese auch ernst nehme, sagte Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) auf Nachfrage dieser Redaktion.