Regierung erwartet Aufschwung

Berlin. Die Bundesregierung erwartet trotz anhaltender Belastungen in der Corona-Krise bald einen dauerhaften Aufschwung in Deutschland. „Dieses Jahr ist das Jahr, in dem wir die Trendwende endgültig schaffen“, sagte Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) am Dienstag in Berlin. „Wir werden den Wirtschaftseinbruch nicht nur stoppen, sondern wir werden ihn umkehren.“ Die Bundesregierung schraubte ihre Konjunkturprognose für 2021 nach oben. Das Zugpferd ist die exportstarke deutsche Industrie. Die Regierung rechnet nun im laufenden Jahr mit einem Zuwachs des Bruttoinlandsprodukts von 3,5 Prozent – statt wie bisher von 3,0 Prozent.

Unterdessen hat die FDP Verfassungsbeschwerde gegen die Änderung des Infektionsschutzgesetzes eingelegt. Wie der Parlamentarische Geschäftsführer der Liberalen im Bundestag, Marco Buschmann, in Berlin mitteilte, wurde sie am Dienstag beim Bundesverfassungsgericht eingereicht. Die FDP-Bundestagsfraktion ist nicht die einzige Klägerin gegen die „Corona-Notbremse“. Insgesamt 111 Verfahren sind bis Dienstag in Karlsruhe eingegangen, wie ein Sprecher auf Anfrage mitteilte. Ein Entscheidungstermin sei noch nicht absehbar, hieß es vonseiten des Bundesverfassungsgerichts.

Regeln für mögliche Erleichterungen für Corona-Geimpfte soll das Bundeskabinett in der kommenden Woche auf den Weg bringen. Dafür wollen Justiz- und Innenministerium eine Verordnung vorlegen, die Bundestag und Bundesrat billigen müssen, wie Regierungssprecher Steffen Seibert am Dienstag in Berlin sagte. Vorgesehen ist dann, dass sich der Bundesrat voraussichtlich in seiner Sitzung am 28. Mai abschließend damit befasst.

Hessen und Bayern stellen gleich

Das Land Hessen hingegen hat vollständig geimpfte Menschen denen mit negativem Corona-Test bereits weitgehend gleichgestellt. Das teilte Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) am Dienstag in einer Regierungserklärung zur Pandemielage vor dem Wiesbadener Landtag mit.

Auch in Bayern werden vollständig Geimpfte ab Mittwoch mit Personen gleichgestellt, die negativ getestet wurden. Das hat das Kabinett am Dienstag in München beschlossen. Das bedeutet, dass vollständig Geimpfte etwa bei einem Friseurbesuch keinen negativen Coronatest vorweisen müssen. Privilegien wie der Zugang zu derzeit geschlossenen Einrichtungen, wie Schwimmbädern, sind nicht vorgesehen.

Bundeskanzlerin Angela Merkel bekräftigte erneut, dass spätestens ab Juni die Vereinbarung von Corona-Impfterminen für alle in Deutschland möglich sein soll – also ohne die bisherige Priorisierung. Patientenschützer kritisierten die Debatte um die Freigabe der Corona-Impfungen für alle als verfrüht – angesichts nicht ausreichender Impfstoffe erzeuge das Frust. dpa/epd

