Rechtsstreit um Grillrauch am Markt

Mannheim. Im Kampf gegen den Grillrauch, den Restaurants am Mannheimer Marktplatz seit Jahren verursachen, gibt es eine erste juristische Auseinandersetzung. Die Stadt Mannheim geht nach eigenen Angaben gegen einen Betreiber vor, der eine nicht genehmigte neue Grillanlage in Betrieb genommen hat. Dies ist im Bebauungsplan für neue Anlagen untersagt. „Die Stadt strebt darüber hinaus an, dass auch bestehende Anlagen dem Stand der Technik entsprechen müssen und daher mit wirksamen Abluftbehandlungsanlagen zu betreiben sind“, so ein Stadtsprecher. Die Filter müssen mindestens 90 Prozent der Gerüche und des Rauchs beseitigen. Derzeit gibt es nur ein derart ausgestattetes Gerät, das über eine Zulassung des Regierungspräsidiums verfügt – zu wenig, so der örtliche Bürger- und Gewerbeverein. Er beklagt mangelnde Fortschritte bei dem Thema und fordert einmal mehr, den Qualm konsequent einzudämmen. aph

