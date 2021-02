  Raus aus der bleiernen Zeit

Wir leben in einer bleiernen Zeit, die uns zurückwirft in Lebenswelten, wie sie viele unserer Vorfahren vor 100 Jahren ähnlich erlebt haben. Wir leben zuhause. Wir essen zuhause. Wir arbeiten zuhause. Die Pandemie hat vor einem Jahr in wenigen Tagen unsere Arbeitswelt, unser Freizeit- und Kulturverhalten, ja, unser ganzes Sein radikal verändert. Eine gesellschaftliche Revolution! Hätte uns davor jemand gefragt, ob so etwas möglich sei, hätten viele Nein gesagt. Aber: Trotz der Schrecklichkeiten, trotz der Toten und trotz der traurigen Einzelschicksale geht alles weiter – einigermaßen geordnet. Das sollte uns Mut machen.

Vom Wünschen, Sehnen und Hoffen erzählt auch der Ludwigshafener Philosoph Ernst Bloch im ersten Teil seines Werks „Prinzip Hoffnung“. Es sind „Kleine Tagträume“, mit denen der Utopist uns den Einstieg in sein Werk von Backsteindimension erleichtern will. Bloch schrieb es im amerikanischen Exil. Die Stimmung war geprägt von Krieg und Nachkrieg, von Angst, Grauen und Furcht. Bloch suchte Hoffnung in der Hoffnungslosigkeit. Ursprünglich sollte das Werk „Der Traum von einem besseren Leben“ heißen – ein Traum, den jetzt fast acht Milliarden Menschen träumen. Auch wir in Deutschland.

Impfen kann uns immun machen. Vor allem in den reichen Ländern. In den armen Ländern sterben die Menschen weiter. An Corona. Mit Corona. Ohne Corona. Doch auch als Geimpfte sind wir Privilegierten nur immun gegen das Coronavirus. Wir sind nicht immun gegen weitere Krisen, andere Pandemien oder Krankheiten. Die Wochenzeitung „Die Zeit“ erwog in einer ihrer letzten Ausgaben sogar, dass wir am Anfang eines pandemischen Zeitalters stünden. Schrecklich.

Wäre dem so, dann sollten wir spätestens jetzt nicht nur auf Immunisierung setzen. Denn immun können wir derzeit lediglich gegen das aktuelle Virus sein. Wir sollten auf Resilienz setzen, was so viel bedeutet wie: fähig sein, schwierige Lebenssituationen oder anhaltende Beeinträchtigungen zu überstehen, ergo: mit psychischer Widerstandskraft trotz Pandemie und Wirtschaftskrise das System am Laufen zu halten. Nicht nur das persönliche mit Arbeit, Familie und Freunden. Auch das der wesentlichen Funktionen der Demokratie.

Die Krise ist da. Abwehren lässt sie sich nicht mehr. Aber wir können Resilienz anstreben, die Krise abprallen lassen, sie nutzen und im besten Fall so aus ihr hervorgehen, dass wir schon gewappnet sind für die nächste Notlage. Dieses Ziel schließlich könnte uns Hoffnung sein – und uns das Blei von der Seele nehmen.