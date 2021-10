Rasche Einigung und Reformen als Ziel

Berlin. Eine Woche nach der Bundestagswahl kommt das Ringen um ein neues Regierungsbündnis voll in Gang. Am Sonntag traf die SPD von Kanzlerkandidat Olaf Scholz einzeln mit den Spitzen von FDP und Grünen zusammen, um Chancen einer Ampel-Koalition zu sondieren – und am Abend dann die Union von Armin Laschet mit der FDP, um ein Dreierbündnis mit ihr und den Grünen auszuloten. Nach den jeweils etwas mehr als zweistündigen Gesprächen beschrieben alle Seiten eine sachliche und konstruktive Atmosphäre. „Die SPD ist jetzt bereit für Dreiergespräche“, sagte der Generalsekretär der Sozialdemokraten, Lars Klingbeil. FDP und Grüne dagegen behielten sich eine Bewertung zunächst vor – allerdings betonte die FDP, dass die Differenzen mit der SPD größer als mit der Union sind. Parallel dazu geriet Unions-Kanzlerkandidat Laschet (CDU) nach dem Wahldebakel in den eigenen Reihen immer weiter unter Druck.

Im Helix Hub in Berlin führt die SPD ihre Sondierungsgespräche. © Kay Nietfeld/dpa

FDP sieht viele Klippen

Die SPD setzt auf zügige Fortschritte in den Gesprächen für eine Ampel-Regierung. Es solle schnell entschieden werden, wie es weitergehe, sagte Klingbeil. Inhaltlich habe man mit beiden möglichen Partnern über Themen gesprochen, die das Land bewegten. Nach den beiden Treffen nannte er konkret Klimaschutz, Digitalisierung, eine Modernisierung des Staates sowie welt- und europapolitische Fragen.

Man habe sachlich gesprochen „über die großen Aufgaben unserer Zeit“, sagte auch Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock. Grünen-Chef Robert Habeck betonte, der große Unterschied zwischen den Gesprächen mit FDP und SPD sei die bisherige Regierungsbeteiligung der SPD. Aber: „Wir haben auch bei der SPD eine Bereitschaft gefunden und festgestellt, tatsächlich noch einmal neu zu starten, eine Dynamik zu entfachen, die dann auch die liegengebliebenen Probleme vielleicht lösen kann.“

FDP-Generalsekretär Volker Wissing dagegen betonte am Nachmittag: „Natürlich war auch klar, dass unsere inhaltlichen Positionierungen in wesentlichen Punkten auseinander liegen.“ Dass es diese Klippen gebe, sei bekannt gewesen. „Klar ist auch, dass wir entschlossen sind, eine Reformregierung zu bilden, die unser Land nach vorne bringt“, sagte er. Grüne und FDP waren zwei Mal unter sich zusammengekommen.

Nach der ersten Gesprächsrunde von FDP und Union sagte Wissing am Abend: „Wir haben ein konstruktives Gespräch geführt und haben inhaltlich wenig Klippen.“ CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak sagte, er sehe große inhaltliche Gemeinsamkeiten. „Wir haben ein gemeinsames Verständnis in diesem Gespräch geschaffen, dass etwas Neues entstehen muss.“ Nur mit neuen Ansätzen könnten die großen Aufgaben für die Zukunft Deutschlands bewegt werden. Ziemiak nannte die Bewahrung des Wohlstands, den Klimaschutz und die Digitalisierung. Die Union sei bereit, sich der Verantwortung zu stellen. Mit Blick auf ihr Wahldebakel sagte Ziemiak, die Union habe keinen Anspruch auf die Führung der Regierung, mache aber ein Angebot. Ein Jamaika-Bündnis mit FDP und Grünen hätte viele Chancen.

CSU: Das war ein guter Start

CSU-Generalsekretär Markus Blume lobte: „Das war ein guter Start, der Lust auf mehr macht.“ Beide Seiten lägen „in wesentlichen inhaltlichen Punkten“ ganz dicht beisammen. Nun gehe es darum, eine neue Zeit zu gestalten und nicht nur den Status quo zu verwalten.

Für diesen Dienstag ist ein erstes Treffen von Union und Grünen geplant. Die Grünen zeigten sich zuversichtlich, einer künftigen Koalition anzugehören. „Wenn wir uns nicht komplett dämlich anstellen, werden wir in den nächsten vier Jahren diese Regierung nicht nur mittragen, sondern maßgeblich mitbestimmen“, sagte Habeck am Samstag bei einem Kleinen Parteitag.

In der CDU wird immer offener über eine Neuaufstellung diskutiert. „Dafür muss es einen Bundesparteitag geben, spätestens im Januar“, sagte Parteivize Jens Spahn der „Welt am Sonntag“. Unabhängig vom Ausgang der Sondierungen müsse klar sein: „Einfach so weitermachen ist keine Option.“ Mehrere CDU-Politiker forderten ein Mitgliedervotum über eine personelle Neuaufstellung, falls Sondierungen mit FDP und Grünen scheitern. dpa

