Rammschutz mit Pfählen?

Mannheim. Neue Sicherheitsauflagen der Stadt verzögern die Sanierung und Wiedereröffnung des Mannheimer Museumsschiffs. Der am Neckarufer verankerte historische Raddampfer „Mainz“, seit Dezember 2018 geschlossen, ist derzeit das größte Exponat des Technoseums. Das Museum will es aber abgeben, und ein Trägerverein wäre zur Übernahme bereit. Der Gemeinderat steht mit sehr großer Mehrheit hinter diesem Plan, er hat dem Verein auch – ebenso wie Land und Bund – Gelder bewilligt.

Der Rathaus-Fachbereich Klima, Natur, Umwelt verlangt aber „eine Sicherung des Schiffs gegen den Schiffsverkehr und den damit verbundenen Kräften“, um Besucher zu schützen. Dazu müssten Dalben, also große Stahlpfeiler, in den Neckar gerammt werden – die es aber in den vergangenen 35 Jahren nicht gab. Während die Stadt diesen Rammschutz für notwendig hält, hält der Verein das für „eine absurde Forderung“, so Vorsitzender Rolf Götz. Von dieser Redaktion befragte Fachleute sehen keinen rechtlichen Grund für die Forderung. Museums- und Theaterschiffe in ganz Deutschland, die neben der Fahrrinne von Flüssen liegen, hätten das nicht. pwr