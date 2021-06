Rätselhafter lauter Knall

Mannheim. Laute, explosionsartige Geräusche schrecken seit einigen Wochen Anwohner vom Vogel-stangsee in Mannheim mitten in der Nacht aus dem Schlaf. Schon mehrfach haben sie daher die Polizei alarmiert. Deren Streifenwagenbesatzungen fanden jedoch keine Erklärung für die von Anliegern ausdrücklich als „Donnerschläge“ oder gar „Explosionen“ beschriebenen Zwischenfälle. Die Ermittlungen liefen aber noch, so eine Polizeisprecherin.

Nach Angaben von Anwohnern hört man die Geräusche am Vogel-stangsee schon seit etwa drei Monaten, „mehr oder minder regelmäßig alle zwei bis drei Wochen, immer nachts zwischen 3 und 4 Uhr und nur vor arbeitsfreien Tagen“. Dann gebe es in Abständen von 30 bis 60 Minuten zwei Explosionen. „Die sind so stark, dass es sich nicht nur um Knallfrösche handeln kann – teilweise hat man eine regelrechte Druckwelle gespürt, und die Fenster haben vibriert“, berichtet ein Anwohner auf der Wallstadter Seite des Vogelstangsees. Auch Bezirksbeiräte bestätigen die Schilderungen. Die Stadt Mannheim hat bisher aber keine Kenntnis von den Vorfällen und auch keine Erklärung dafür. pwr