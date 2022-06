Radweg für sechs Stunden

Mannheim. Für sechs Stunden verwandelt sich die rechte Spur des Kaiserrings an diesem Samstag zwischen Kunststraße und Hauptbahnhof in eine Fahrradspur. Zwischen 10 und 16 Uhr richtet der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) Mannheim die sogenannte Popup-Lane ein. In dieser Zeit müssen Autofahrer mit Behinderungen rechnen. Außerdem gilt dort am Samstag dann ein absolutes Halteverbot. Der ADFC will damit zeigen, dass es mit einfachen Veränderungen möglich sei, Radfahren in der Innenstadt sicherer zu machen. Bereits im Jahr 2020 hatte der Verband dort einen temporären Radweg eingerichtet, im vergangenen Jahr einen auf dem Luisenring. kpl/lok

