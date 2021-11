Radweg-Bau beginnt

Viernheim/Hüttenfeld. Der Bau des Fuß- und Radwegs westlich entlang der Landesstraße 3111 zwischen Viernheim und Hüttenfeld beginnt noch in diesem Jahr. Das hat die Straßenbau-Behörde Hessenmobil mitgeteilt. Demnach sind zunächst Vorarbeiten und Rodungen vorgesehen, die halbseitige Sperrungen notwendig machen. Den genauen Zeitpunkt des Beginns der Sperrungen will Hessenmobil noch bekanntgeben. Die Maßnahme kostet drei Millionen Euro und soll bis Ende 2023 abgeschlossen sein. Der 4,2 Kilometer lange Weg wird 2,5 Meter breit und ist 1,75 Meter von der Straße entfernt. Im Zuge des Projekts wird auch die Landesstraße saniert, was zu Vollsperrungen führt. mas

