Radarsäule in N 7 abgebaut

Mannheim. Die Stadt Mannheim hat die Radarsäule in der Kunststraße auf Höhe des früheren Kaufhofs abgebaut. Grund ist der bevorstehende Abriss des ehemaligen Kaufhauses, für den entlang der Immobilie ein Bauzaun aufgestellt wurde. Dadurch hätte das Gerät vorbeifahrende Fahrzeuge nicht erfassen können. Aus technischen Gründen sei keine gerichtsverwertbare Geschwindigkeitsmessung möglich, so die Verwaltung. Während der Bauphase sollen, sofern es möglich ist, Geschwindigkeitsmessungen mit mobilen Teams erfolgen. Die Radarsäule in N 7 wurde im Sommer 2014 installiert. 2020 wurden dort nach Angaben der Stadt 1697 Verkehrsteilnehmer „geblitzt“. cs

