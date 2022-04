Quoten durch Städte erfüllt

Karlsruhe/Metropolregion. Das Land Baden-Württemberg hat bislang mehr als 50 000 aus der Ukraine Geflüchtete aufgenommen. Das teilte das Regierungspräsidium (RP) Karlsruhe am Freitag dieser Redaktion mit. Das RP ist auch für die Verteilung der Geflüchteten auf die Kommunen zuständig. Laut einer Statistik des RP, die dieser Redaktion vorliegt, lag die Stadt Mannheim Anfang dieser Woche deutlich über der ihr zugerechneten Quote an registrierten Geflüchteten. Der Wert ergibt sich vor allem aus der Einwohnerzahl der Stadt- und Landkreise, erklärte das RP. Demnach liege Mannheim 1,72 Prozent über dem Soll. Auch die Stadt Heidelberg lag über der Quote. seko

