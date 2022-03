Queerer Jugendtreff

Mannheim. In Mannheim wird aller Voraussicht nach ein neuer Jugendtreff entstehen: Er richtet sich insbesondere an lesbische, schwule und bisexuelle Jugendliche, aber auch an trans- und intergeschlechtliche sowie queere.

Träger der neuen Einrichtung soll die Psychologische Lesben- und Schwulenberatung (PLUS) werden. Die Stadt hat im Haushalt bereits Geld für das Angebot eingeplant. In dieser Woche soll der Bildungsausschuss und anschließend der Gemeinderat endgültig den Beschluss zur Schaffung des Queeren Jugendtreffs fassen. Angesiedelt werden könnte er im queeren Zentrum in den Quadraten. Zielgruppe sollen Menschen im Alter von 14 bis 27 Jahren sein. see/mig