Putins blutiger Weg

Es gibt ein Sprichwort: Geschichte ist nicht das, was passiert ist. Geschichte ist das, was man über die Vergangenheit erzählt. Wladimir Putin will die Geschichte der Ukraine neu schreiben. Er nutzt dabei nicht nur einen brutalen Angriffskrieg. Russlands Präsident hat nun Gebiete im Osten und Süden der Ukraine zu russischem Staatsgebiet erklärt. Putin will die Ukraine von der Landkarte tilgen. Er hat daraus nie einen großen Hehl gemacht. Die Annexion der Provinzen ist ein erster Schritt, weitere werden folgen. Putin hat eine gefährliche Mission.

© Reto Klar

Und die Kreml-Führung in Moskau beruft sich dabei auf ein krudes Geschichtsverständnis. Mit Propaganda und Verklärung der Vergangenheit hat Putin der Ukraine das Existenzrecht abgesprochen. Er beruft sich dabei auf weit zurückliegende Zeiten, in denen das Zarenreich einen Teil der heutigen Ukraine kontrollierte. Er beruft sich auf Besetzungen des Landes in den ersten Jahren der Sowjetzeit. Die Ukraine sei eigentlich russisch, meint Putin. Das Territorium nur ein Geschenk Stalins, Lenins, Chruschtschows.

Diese Erzählung ist Kern der Putin-Propaganda. Die historische Logik ist ungefähr so blutig, als würde die Bundesrepublik Teile Polens zu eigentlich deutschem Staatsgebiet erklären. Schließlich war es mal von deutschen Soldaten besetzt. Irgendwelche kulturellen Wurzeln ließen sich auch noch dazudichten.

Mit aller Macht will Putin Vergangenes wiederbeleben – das alte Sowjetreich. Die alte Macht. Die Auswirkungen dieser Ideologie bekommt die Ukraine am stärksten zu spüren. Aber auch das Baltikum trifft es, auch Staaten wie Georgien, Serbien und Armenien gehören zu Putins Machtsphäre.

Die Geschichte der Ukraine ist blutig, oft war das Land besetzt. Von den Osmanen, der Zarin, der Wehrmacht. Heute aber ist die Ukraine ein souveräner Staat. Die Grenzen sind international anerkannt. Das Land hat ein Recht, gegen Schein-Referenden und Annexion anzukämpfen – auch mit Waffen aus Deutschland.