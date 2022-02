Putin schickt Truppen in die Ukraine

Kiew/Moskau/Brüssel/Mannheim. Der russische Präsident Wladimir Putin hat die selbsternannten Volksrepubliken Donezk und Luhansk im Osten der Ukraine als unabhängige Staaten anerkannt. Der Kremlchef unterzeichnete am Montag ein entsprechendes Dekret, wie das Staatsfernsehen zeigte.

Die EU wird mit Sanktionen auf Russlands Entscheidung reagieren. Die Strafmaßnahmen sollen diejenigen treffen, die an der Handlung beteiligt seien, erklärten Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Ratspräsident Charles Michel am Abend. Auch die US-Regierung wird mit Sanktionen reagieren, wie eine Sprecherin des Weißen Hauses mitteilte.

Über seine Pläne hatte Putin zuvor auch Bundeskanzler Olaf Scholz und den französischen Präsidenten Emmanuel Macron am Telefon informiert. Scholz warnte Putin nach Angaben seines Sprechers vor der Anerkennung der Regionen. Dies stünde „im krassen Widerspruch“ zum Minsker Abkommen von 2015 zur friedlichen Beilegung des Konflikts in der Ostukraine und wäre ein „einseitiger Bruch“ dieser Vereinbarungen, sagte Scholz demnach in dem Telefonat.

Die prorussischen Separatistenführer in beiden Regionen hatten Putin zuvor um Beistand im Kampf gegen die ukrainischen Regierungstruppen gebeten. Ebenso wie das russische Parlament forderten sie Putin auf, ihre Unabhängigkeit anzuerkennen. Der russische Sicherheitsrat unterstützte die Anträge.

Der Kreml dämpfte zunächst auch Hoffnungen auf ein baldiges Treffen Putins mit seinem US-Kollegen Joe Biden. „Es gibt soweit keine konkreten Pläne dazu“, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow der Agentur Interfax zufolge. Die Außenminister beider Länder wollen sich am Donnerstag in Genf treffen.

Sanktionen gefordert

Alle Beteiligten im russischen Sicherheitsrat hatten sich für die Anerkennung der Regionen Donezk und Luhansk ausgesprochen. Der Waffenstillstand dort hält derzeit nicht mehr. Die Separatisten sprachen von massivem Beschuss mit Toten. Die Ukraine forderte von der EU die sofortige Verhängung neuer Sanktionen gegen Russland. Kiew erwarte nicht nur politische Botschaften, sondern konkrete Maßnahmen, erklärte Außenminister Dmytro Kuleba am Rande von Beratungen in Brüssel.

Unterdessen registrieren Anwohner der Coleman-Kaserne in Mannheim-Sandhofen verstärkte Transportaktivitäten der Amerikaner. Ob das mit der Krise in Osteuropa zusammenhängt, wird von den Streitkräften nicht offiziell bestätigt. Die US-Armee erklärt nur, die Kaserne sei „immer ausgerüstet und bereit“, die Ausrüstung einer Brigade zu lagern, zu warten und bei Bedarf auszugeben, bestätigt das Wiesbadener Hauptquartier auf Anfrage dieser Redaktion. Bestätigt wird ebenso, dass dort 500 Menschen arbeiten. Aber „aus Gründen der Sicherheit“ gebe man keine weiteren Auskünfte. Alle Fragen zur Zahl oder Art von Transporten bleiben offen.

Die Kaserne sollte ursprünglich 2015 geräumt werden – wenige Monate nach dem Überfall der Russen auf die Krim. Daraufhin hieß es, dass die US-Armee das Areal als „Zwischenlösung“ weiter benötigt. Im August 2021 teilten die Amerikaner offiziell mit, dass Coleman dauerhaft einer der deutschen Standorte sein soll. dpa/pwr