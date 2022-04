Putin lässt weiterkämpfen

Kiew/Moskau. Russland hat seine Angriffe auf die Ukraine trotz aller Bitten um eine Waffenruhe zum orthodoxen Osterfest fortgesetzt. Es wurden erneut Dutzende Militärobjekte und zahlreiche Stellungen des ukrainischen Militärs beschossen, wie der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow, am Sonntag mitteilte.

Kremlchef Wladimir Putin betonte zum russisch-orthodoxen Osterfest die Rolle der Kirche für den Zusammenhalt in der Gesellschaft. Die Kirche kümmere sich um die Festigung des Konsenses zwischen den Menschen, erklärte Putin. Patriarch Kirill steht in dem Krieg fest an der Seite des russischen Präsidenten. Er sieht das Vorgehen als Kampf gegen den Einfluss liberaler westlicher und demokratischer Werte in der Ukraine. Papst Franziskus forderte am Sonntag vor Gläubigen auf dem Petersplatz in Rom erneut eine Waffenruhe im Ukraine-Krieg.

US-Minister bei Selenskyj

Russlands Militär zerstörte nach eigenen Angaben in Pawlohrad im Gebiet Dnipropetrowsk eine unterirdische Anlage zur Produktion von Munition für die ukrainischen Streitkräfte. Im Gebiet Charkiw seien vier Munitionslager und Truppenansammlungen mit Raketen beschossen worden. Überprüfbar waren diese Angaben nicht.

Das ukrainische Militär berichtete, die Kontrolle über acht Ortschaften im Gebiet Cherson im Süden des Landes wiedererlangt zu haben. Angesichts der Lage der im Stahlwerk Mariupol eingeschlossenen Kämpfer und Zivilisten hat Kiew Verhandlungen mit Moskau angeboten. Bei einer „Sonderrunde“ könne über den Austausch von Militär gesprochen werden, teilte Präsidentenberater Mychajlo Podoljak am Sonntag mit. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj telefonierte am Sonntag mit Türkeis Staatschef Recep Tayyip Erdogan und rief diesen auf, sich bei Putin für eine Evakuierung von Zivilisten aus Mariupol einzusetzen. Beide sprachen Selenskyj zufolge auch über Waffenlieferungen und Sicherheitsgarantien für die Ukraine sowie über Schiffsblockaden im Schwarzen Meer.

Am Sonntag wurden noch US-Verteidigungsminister Lloyd Austin und Außenminister Antony Blinken in Kiew erwartet. Der ukrainische Präsident Selenskyj wollte mit ihnen über eine „Liste der notwendigen Waffen und über die Geschwindigkeit ihrer Lieferung“ reden. In den vergangenen Wochen hatten schon diverse europäische Regierungschefs und auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen Kiew besucht.

UN-Generalsekretär António Guterres reist vor seinen Besuchen in Moskau und Kiew in die Türkei. Er werde am Montag von Präsident Erdogan empfangen, teilte Ankara am Sonntag mit. Guterres reist am Dienstag weiter nach Moskau, am Donnerstag nach Kiew. dpa