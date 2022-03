Prozess gegen Scholz

Mannheim. Der Mannheimer Steuerberater Heinrich Braun hat Ex-Finanzminister Olaf Scholz (SPD) verklagt. Der Prozess beginnt am 14. März vor dem Verwaltungsgericht Berlin. „Gegenstand des Rechtsstreits ist ein Antrag nach dem Informationsfreiheitsgesetz“, bestätigte das Finanzministerium. Kanzler Scholz wird bei dem Prozess nicht persönlich anwesend sein. Braun will die Veröffentlichung einer Verfügung erzwingen, die – wie aus einem Schreiben des Finanzamts Miesbach an einen seiner Mandanten hervorgeht – „nur für den Dienstgebrauch bestimmt und nicht zur Vorlage geeignet ist“. Nach Brauns Darstellung ist eine Absprache getroffen worden, wie Rentner-Einsprüche wegen Doppelbesteuerung verhindert werden können. was

