Protestmarsch bei GE

Mannheim. Beschäftigte von General Electric (GE) in Mannheim haben am Montag entschieden gegen einen erneuten Jobabbau protestiert. Nach der Betriebsversammlung im Kulturhaus Käfertal marschierten sie mit Fahnen und Plakaten an den Standort in der Turbinenstraße. Die Gewerkschaft sprach von 150 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. „Das Unternehmen hat wiederholt angekündigt, Arbeitsplätze abzubauen. Das lassen wir uns nicht gefallen“, erklärte Janna Köke von der Mannheimer IG Metall.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach Informationen dieser Redaktion sind derzeit etwa 80 Beschäftigte betroffen, am Standort sind nach mehreren Abbauwellen in der Vergangenheit noch etwa 300 Arbeitsplätze übrig geblieben. Die Verhandlungen sind noch nicht abgeschlossen.

GE sprach von einer „Neuausrichtung“, um sich an die „rasch verändernden Marktbedingungen im Kohlekraftsektor“ anzupassen. Betroffene Mitarbeiter könnten womöglich in anderen Unternehmen weiterbeschäftigt werden. Die IG Metall monierte, es gebe zu wenig Informationen zu den Arbeitsbedingungen in den „Geisterfirmen“.