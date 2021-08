Protest gegen Abrisspläne

Mannheim. Mit einer Protestaktion vor dem Parkhaus in N 2 hat die Mannheimer Bürgerinitiative dessen Abriss kritisiert. Die Mitglieder wollen das Gebäude vor allem wegen seiner begrünten Fassade erhalten, die sie als wertvolles Biotop bezeichnen. „Die ganze Welt kämpft gegen die Erderwärmung und in Mannheim passiert das Gegenteil!“, sagte Gabriele Reisigel. Am Standort des Parkhauses soll die neue Stadtbibliothek entstehen. Der geplante Abriss von N 2, kritisiert die Initiative, stehe stellvertretend für weitere Maßnahmen der Stadt, die dazu beitrügen, das Klima zu belasten. SOS Stadtbaum fordert, für den Bücherei-Neubau einen anderen Standort zu finden. ost/lok

