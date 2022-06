Pröllochs sieht höhere Kosten

Mannheim. Die Generalsanierung des Nationaltheaters Mannheim (rund 320 Millionen) wird nach Einschätzung des designierten Geschäftsführenden Intendanten Tilmann Pröllochs (Bild) teurer werden. „Das wird uns genauso erreichen wie alle anderen“, sagte er im Gespräch mit dieser Redaktion. Pröllochs erwähnte diesbezüglich die steigenden Kosten für Energie und Baustrom, könne die Summe „aber noch nicht beziffern“. Der gebürtige Württemberger war zuletzt Verwaltungsleiter am Oldenburgischen Staatstheater und folgt in Mannheim am 1. September auf Marc Stefan Sickel. dms (Bild: bjz)

